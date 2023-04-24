Подмосковье 24 апреля 2023, 13:02 Подмосковный цифровой коворкинг стал лауреатом ежегодной премии в области коммерческой недвижимости Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Подмосковный цифровой промышленный коворкинг Industrial City получил главную награду XX ежегодной премии в области коммерческой недвижимости CRE Moscow Awards 2023 — «Золотой Кирпич». Региональный проект предлагает полностью готовые помещения со всей необходимой инфраструктурой для запуска предприятий.

«В Московской области самая обширная индустриальная инфраструктура: пять ОЭЗ, 67 индустриальных парков, 19 технопарков. При этом форматы инфраструктуры самые разнообразные. В данный момент, например, актуален формат готовых промышленных боксов „Подмосковье индастриал“, который позволяет резиденту в течение полугода запустить новое производство», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По словам министра, холдинг «Строительный Альянс» Industrial City запустил три подобные площадки, на которых размещено более 60 компаний. На данный момент в Московской области планируют реализовать еще пять проектов, подразумевающих строительство недвижимости в формате «Подмосковье индастриал».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главной задачей властей адаптацию экономики к вызовам нового времени.

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