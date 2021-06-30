Подмосковный цифровой контроль вновь стал лучшим в России

Второй год подряд онлайн-контроль в Подмосковье стал российским лидером. Он занял первое место в рейтинге Минэкономразвития. Цифровизация помогла упростить сотни процессов. Например, внедрить онлайн-проверки газовой техники и лесных свалок.

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. Он сообщил, что цифровой контроль помог автоматизировать процессы и сократить количество очных проверок.

Цифровизация играет важную роль. Около пяти миллионов объектов в Московской области уже взято на цифровой контроль Максим Рымар.

Один из элементов цифровизации — мобильное приложение «Проверки Подмосковья», помогающее делать фотофиксацию объектов в формате «до/после».

«Благодаря таким механизмам выстроенная в нашем регионе контрольная деятельность лидирует в рейтинге уже в течение двух лет», — отметил Рымар.

По его словам, Московская область продолжает развиваться с опережением в этом направлении.