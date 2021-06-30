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    30 июня 2021, 10:19

    Подмосковный цифровой контроль вновь стал лучшим в России

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Второй год подряд онлайн-контроль в Подмосковье стал российским лидером. Он занял первое место в рейтинге Минэкономразвития. Цифровизация помогла упростить сотни процессов. Например, внедрить онлайн-проверки газовой техники и лесных свалок.

    Подмосковный цифровой контроль вновь стал лучшим в России | Изображение 1

    Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. Он сообщил, что цифровой контроль помог автоматизировать процессы и сократить количество очных проверок.

    Цифровизация играет важную роль. Около пяти миллионов объектов в Московской области уже взято на цифровой контроль

    Максим Рымар.

    Один из элементов цифровизации — мобильное приложение «Проверки Подмосковья», помогающее делать фотофиксацию объектов в формате «до/после».

    «Благодаря таким механизмам выстроенная в нашем регионе контрольная деятельность лидирует в рейтинге уже в течение двух лет», — отметил Рымар.

    По его словам, Московская область продолжает развиваться с опережением в этом направлении.