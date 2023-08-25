Подмосковье 25 августа 2023, 16:42 Подмосковный центр «Взлет» начнет готовить школьников к Всероссийской олимпиаде по информатике в сентябре Фото: unsplash.com

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Центр «Взлет» Московской области и Школа программистов начнет готовить школьников 5-11 классов к Всероссийской олимпиаде по информатике. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Программу обучения готовят опытные преподаватели и методисты.

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«Кандидаты на участие в программе пройдут конкурсный отбор», — уточнили в ведомстве.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Занятия начнутся 8 сентября и закончатся 13 октября. Ребята рассмотрят темы школьного этапа олимпиады и типовые задачи.

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