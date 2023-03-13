Подмосковье 13 марта 2023, 11:34 Центр содействия строительству в Подмосковье взял на сопровождение еще 21 коммерческий проект

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Центр содействия строительству Подмосковья взял на сопровождение еще 21 коммерческий проект. Это шесть объектов крупного и 15 — малого бизнеса. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

В Жуковском построят логистический комплекс площадью 23,6 гектара. В Луховицах появятся птицеводческие цеха, а в Подольске — газонаполнительная компрессорная станция.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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