Подмосковье 16 апреля 2024, 22:22 Подмосковный Центр содействия строительству поделился опытом с Вологодской областью Главгосстройнадзор МО

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Делегация Правительства Вологодской области в рамках рабочего визита посетила подмосковный Центр содействия строительству. Участники встречи обменялись опытом успешного взаимодействия с инвесторами и представителями бизнеса в строительной сфере.

Кроме того, состоялась встреча заместителя руководителя министра Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Валентина Набикова с начальником департамента экономического развития Вологодской области Светланой Астаховой, и другими представителями Вологодской области.

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Специалисты ЦСС рассказали коллегам, что с начала 2024 года на сопровождении центра находятся 3378 проектов, уже введены в эксплуатацию 306 нежилых объектов.

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