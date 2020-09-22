Подмосковный центр «Взлет» пригласил школьников на конкурс для бесплатного обучения науке и языкам

Подмосковные школьники могут обучиться нескольким языкам и науке бесплатно. Областной образовательный центр «Взлет» проведет отбор учеников 7-11-х классов.

Ребята, успешно прошедшие конкурсный этап, будут бесплатно учиться по направлению «Наука». Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Участие бесплатное. Ребята познакомятся с современными методами в исследованиях, проектными инструментами и получат опыт командной работы Ирина Каклюгина.

Школьники смогут выбрать один предмет. Среди них биология, химия, обществознание, астрономия, ОБЖ и языки — немецкий, английский, итальянский.

Обучение пройдет в физтех-лицее имени Капицы — он находится в Долгопрудном. Регистрацию открыли на сайте центра «Взлет».