Подмосковье 01 августа 2023, 12:48 Подмосковный центр помощи неизлечимо больным пациентам принял 24 тысячи звонков за год Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Координационный центр паллиативной помощи заработал в Подмосковье год назад. За это время он получил около 24 тысяч звонков.

Сотрудники центра координируют оказание медицинской помощи тяжело больным пациентам. Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, развитию службы уделяют особое внимание.

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«В прошлом году заработали горячая линия по паллиативу и координационный центр в этом году ввели в работу интернет-портал „Паллиативная помощь“. За год работы координационного центра сотрудники обработали около 24 тысяч звонков, осуществили почти 570 выездов патронажных бригад на дом и организовали госпитализацию 552 пациентов», — рассказала она.

Задать все вопросы по паллиативной помощи пациенты могут по номеру телефона +7 (498) 683-83-83, а также на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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