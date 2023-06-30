Эксклюзив 30 июня 2023, 16:49 Подмосковный центр отбора на службу по контракту принял заявки от 2,6 тысячи добровольцев

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Подмосковный пункт отбора на службу по контракту, расположенный в Балашихе, получил заявки уже от 2,6 тысячи добровольцев. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Мужчины из любого региона России, решившие заключить контракт на военную службу, могут пройти интенсивный курс подготовки и получить экипировку.

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Игорь Брынцалов напомнил, что в центре доступны консультации с юристом, нотариусом и представителями банков, оформление необходимых документов, прохождение медицинской комиссии.

Пункт подготовки открыли в конце апреля, и за первый месяц туда обратились 1,2 тысячи человек.

Сегодня число выросло даже не вдвое. Около 2,6 тысячи человек обратились в центр отбора контрактников в Балашихе. Это говорит о том, что мы едины в целях и желании быстрее приблизить победу. Игорь Брынцалов

Подписавшие контракт с Минобороны России могут рассчитывать на льготы, созданные для участников СВО. Речь не только о выплатах бойцам, но и о социальных мерах поддержки их семей, напомнил Брынцалов.

«Это и кредитные каникулы, и льготная газификация частных домовладений, и компенсация услуг ЖКХ. Это бюджетные места в вузах, внеочередное зачисление в детский сад и другие меры поддержки», — уточнил он.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

О выплатах и льготах можно прочитать по ссылке. Записаться на службу по контракту можно в разделе «Военная служба по контракту» на портале госуслуг.