Подмосковье 08 февраля 2023, 18:02 Подмосковный центр поддержки экспортеров стал лучшим в России

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Центр поддержки экспорта Московской области стал лучшим в России. Первое место в ежегодном рейтинге ЦПЭ субъектов РФ Подмосковье занимает пятый год подряд.

«По итогам прошлого года поддержку Фонда получило на 400 компаний больше, чем в 2021 году, экспортных контрактов субъектов МСП, заключенных при его непосредственном участии, стало больше на 14, а объем поддержанного экспорта вырос на 15 миллионов долларов», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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В 2022 году поддержку Фонда получили более тысячи предприятий, 134 из которых заключили экспортные контракты на сумму более 95,4 миллиона долларов.

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Исполнительный директор Фонда ВЭД Алекс Плетнев подчеркнул, что одной из приоритетных задач Московской области является повышение информированности компаний о существующих программах государственной поддержки экспорта.

«Сотрудники Фонда всегда помогут выбрать оптимальное направление экспорта, проведут консультации по особенностям выбранного рынка, подберут оптимальную услугу в зависимости от потребностей компании», — отметил Плетнев.

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