Подмосковный центр наблюдения за выборами назвали одним из образцовых

Свыше четырех тысяч избирательных участков открыли в Подмосковье. Следить за голосованием начали в Центре мониторинга и общественного наблюдения. По словам представителя Общественной палаты России Максима Григорьева, он один из образцовых в стране.

Жители начали голосовать за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Сделать это можно в период с 17 по 19 сентября.

Центр мониторинга и общественного наблюдения «Выборы 2021» находится в Одинцове. Следить за голосованием будут круглосуточно.

В Подмосковье один из образцовых и лучше всего подготовленных центров общественного наблюдения. В регионе серьезно проработан вопрос с обучением наблюдателей Максим Григорьев.

По его словам, в Московской области набрали необходимое количество наблюдателей. Активно работают и отделения партий.

«Большая роль Общественной палаты, которая традиционно на высоком уровне занимается общественным контролем за выборами. Здесь много избирательных участков. Подготовить большое количество наблюдателей — задача сложная, и с ней на данный момент область справилась», — отметил Григорьев.

В центре общественного наблюдения обустроили видеостену высокой четкости. На нее выводят трансляции с видеокамер на избирательных участках.

Там будут работать наблюдатели, члены Мособлизбиркома и журналисты. Всего в Подмосковье 60 штабов, около 3,9 тысячи камер с прямой трансляцией, более 200 регистраторов записи.