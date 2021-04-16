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    16 апреля 2021, 11:21

    Подмосковный центр «Мой бизнес» стал лучшим по охвату предпринимателей в России

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковный центр «Мой бизнес» признали лучшим в России по охвату предпринимателей. Он помогает всем заинтересованным в открытии и развитии своего дела.

    Подмосковный центр «Мой бизнес» стал лучшим по охвату предпринимателей в России | Изображение 1

    Центр наградили на первой Национальной премии институтов развития предпринимательства. Он стал лучшим в номинации «Максимальный охват». Награду вручила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

    В рамках номинации оценивали объем поддержки, оказанной малому и среднему бизнесу региона. Вместе с тем учитывали онлайн-работу и то, насколько часто клиенты возвращались за дополнительными услугами.

    Результаты подвели в Минэкономразвития, отметила министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

    Для нас очень ценно и важно, что работу в этом направлении так высоко оценили. Победить в номинации „Максимальный охват“ особенно приятно

    Екатерина Зиновьева.
    Подмосковный центр «Мой бизнес» стал лучшим по охвату предпринимателей в России | Изображение 2

    По словам Зиновьевой, за год областные центры «Мой бизнес» предоставили 43,8 тысячи услуг. Все подробности можно узнать на горячей линии поддержки предпринимательства 0150.