Подмосковный центр «Мой бизнес» стал лучшим по охвату предпринимателей в России

Подмосковный центр «Мой бизнес» признали лучшим в России по охвату предпринимателей. Он помогает всем заинтересованным в открытии и развитии своего дела.

Центр наградили на первой Национальной премии институтов развития предпринимательства. Он стал лучшим в номинации «Максимальный охват». Награду вручила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В рамках номинации оценивали объем поддержки, оказанной малому и среднему бизнесу региона. Вместе с тем учитывали онлайн-работу и то, насколько часто клиенты возвращались за дополнительными услугами.

Результаты подвели в Минэкономразвития, отметила министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Для нас очень ценно и важно, что работу в этом направлении так высоко оценили. Победить в номинации „Максимальный охват“ особенно приятно Екатерина Зиновьева.

По словам Зиновьевой, за год областные центры «Мой бизнес» предоставили 43,8 тысячи услуг. Все подробности можно узнать на горячей линии поддержки предпринимательства 0150.