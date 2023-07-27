Подмосковье 27 июля 2023, 16:45 Подмосковный центр «Мой бизнес» продолжил помогать предпринимателям с наружной рекламой Фото: unsplash.com

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Центр «Мой бизнес» Московской области на льготных условиях продолжает оказывать услуги по производству и размещению наружной рекламы для представителей малого и среднего предпринимательства. Учреждение оплачивает порядка 70% стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей.

Коммерсанты получают готовые баннеры, афиши и вывески.

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«Среди условий получения услуги — регистрация и ведение деятельности на территории Подмосковья, отсутствие задолженности по уплате штрафов, пени или других обязательных платежей», — уточнили в центре.

Работы ведут в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подать заявку можно по ссылке. Задать вопрос можно по телефону горячей линии 0150.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с 1 августа в Московской области стартует конкурс на получение субсидий для социальных и молодых предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде и коммунальным платежам.

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