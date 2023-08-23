Подмосковье 23 августа 2023, 14:02 Подмосковный центр «Мой бизнес» пригласил самозанятых на бесплатные курсы Unsplash

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Бесплатная образовательная программа «Самозанятость: новые возможности» начнется в Подмосковье 5 сентября. Обучение организовано центром «Мой бизнес» Московской области.

Программа рассчитана на тех, кто хочет создать, расширить или масштабировать свой бизнес. Участников ждут лекции, семинары, встречи с опытными предпринимателями.

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Среди спикеров — эксперты АО «Деловая Среда» и другие профессионалы. Они расскажут о юридических аспектах самозанятости, преимуществах налога на профдоход, взаимодействии с клиентами.

По окончании курса слушатели получат полезные материалы, сертификат и доступ к записям лекций.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно до 4 сентября на платформе «Деловая среда». Программа обучения продлится до 21 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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