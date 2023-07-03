Подмосковье 03 июля 2023, 13:09 Подмосковный центр «Мой бизнес» организует бесплатный тренинг для предпринимателей 6 июля Unsplash

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Бесплатный тренинг для подмосковных предпринимателей «Матрица Остервальдера, или Как найти слабые места в своем бизнесе» состоится 6 июля в коворкинге Workki в Москве, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья. Мероприятие организовал региональный центр «Мой бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Участников тренинга познакомят с методами формирования дорожной карты развития бизнеса и помогут определить зоны роста и увеличения прибыли. По итогам занятий предпринимателям вручат сертификат о прохождении обучения. В качестве спикера выступит эксперт по личным продажам Алексей Филиппов.

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Мероприятие пройдет 6 июля с 17:00 до 20:30 по адресу: город Москва, улица Новорязанская, дом 8. Участие в тренинге бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться на форуме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку малого бизнеса стратегической задачей Подмосковья.

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