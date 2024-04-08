Подмосковье 08 апреля 2024, 17:41 Подмосковный центр «Мой бизнес» оказал предпринимателям более 10 тысяч услуг с начала года Unsplash

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Подмосковный центр «Мой бизнес» оказал предпринимателям свыше десяти тысяч услуг в первом квартале 2024 года. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, одним из самых востребованных сервисов оказался «100% Подмосковье».

В число востребованных услуг также вошел сервис «Бизнес под ключ». В его рамках специалисты центра «Мой бизнес» помогают предпринимателям зарегистрировать дело, подобрать подходящую систему налогообложения и многое другое.

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Ознакомиться с полным списком услуг и подать заявку на их получение можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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