Подмосковье 06 сентября 2023, 16:44 Подмосковный центр «Мой бизнес» оказал более 40 тысяч услуг с начала года Фото: unsplash.com

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В Московской области стали доступнее услуги центра «Мой бизнес». Его деятельность полностью перевели в онлайн. С начала года учреждение оказало более 40 тысяч услуг местным предпринимателям. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зиновьева поучаствовала в стратегической сессии под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Основной темой мероприятия стало развитие малого и среднего предпринимательства в 2025–2030 годах.

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«Доля МСП в экономике региона в Московской области одна из самых высоких среди субъектов РФ — на него приходится почти треть ВРП. При этом в самом секторе МСП занято более 1,8 миллиона человек, и это количество растет темпами примерно на 10% в год», — заявила Зиновьева.

По ее словам, федеральная программа «Промышленная ипотека» родилась на основе запросов подмосковного бизнеса. Сейчас в регионе работают над усовершенствованием проекта.

Особое внимание на сессии уделили сегменту МСП+.

«К нему относятся предприятия, которые уже не маленькие, но еще и не являются системообразующими. Запрос на отдельную поддержку таких компаний мы также активно транслировали, и теперь этот сектор сможет претендовать на господдержку», — добавила зампред.

По ее словам, помощь таким предприятиям в Подмосковье оказывают, в том числе в электронном виде. В этом сильно помогает центр «Мой бизнес».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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