Подмосковье 05 апреля 2023, 02:30 Подмосковный центр «Мой бизнес» начал поиск партнеров Мининвест МО

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Центр «Мой бизнес» Московской области пригласил к сотрудничеству организации для оказания услуг представителям малого и среднего предпринимательства. Партнеру необходимо будет печатать буклеты, создавать сайты, наружную рекламу, видеороликов, регистрировать товарный знак и оказывать другие услуги.

Для сотрудничества компания должна аккредитоваться. Также она не должна находиться на этапе реорганизации, ликвидации или банкротства. Предприятию должно быть не менее двух лет, но должно исполнить не менее 20 договоров за 2020–2022 годы.

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Также потенциальному партнеру следует иметь разрешение на оказание услуг. Задолженности компании не должны превышать трех тысяч рублей. Подробности можно почитать по ссылке. Подать заявку на прохождение аккредитации можно на портале РПГУ.

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