Подмосковье 28 июля 2023, 12:17 Подмосковный центр медиации разрешил 183 спора предпринимателей с начала года Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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С начала года Центр медиации Московской области урегулировал 183 споров предпринимателей. В 90% случаях стороны удалось примирить, сообщили в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Медиация является эффективной формой досудебного урегулирования споров в сложных ситуациях. Медиатор не выявляет правых и виноватых, а помогает в переговорах.

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«В городских округах Красногорск, Егорьевск, Реутов, Ленинский, Волоколамский, Лотошино, Шаховская подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве между администрацией и руководителем общественной приемной бизнес-омбудсмена», — сообщила руководитель центра Мария Светлова.

«Развитие института медиации способствует созданию благоприятного бизнес-климата на территории региона, повышает доверие общества к институту права, развитию культуры конструктивного разрешения споров в различных сферах деятельности», — заявил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

В 2019 году Адвокатская палата Подмосковья, управление Минюста и уполномоченный подписали соглашение о создании центра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с 1 августа в Московской области стартует конкурс на получение субсидий для социальных и молодых предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде и коммунальным платежам.

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