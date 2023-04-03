Подмосковье 03 апреля 2023, 15:40 Подмосковный Центр крови проведет выездную донорскую акцию в Коломне 7 апреля

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Жители Коломны смогут сдать кровь на донорской акции 7 апреля. Она пройдет в конькобежном центре.

Акцию проведет Московский областной центр крови. На нее приглашают новичков, опытных доноров и коллективы. Участниками могут стать все желающие старше 18 лет без противопоказаний. Предварительная запись не нужна.

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Чтобы процедура прошла комфортно, донорам советуют не принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики, 72 часа, за 48 часов исключить алкоголь и за час – курение. Важно следить за питанием и не есть острое, жареное и жирное, а также молочные продукты, рыбу, яйца, масло, шоколад и орехи в день донации.

После процедуры рекомендуется посидеть 10-15 минут, воздержаться от курения на час, а также не снимать повязку 3-4 часа. Сутки не стоит заниматься физической активностью.

Для участия в акции нужно иметь паспорт РФ и СНИЛС.

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