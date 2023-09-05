Подмосковье 05 сентября 2023, 15:05 Подмосковный центр компетенций в сфере производительности труда прошел сертификацию Фото: unsplash.com

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Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Московской области прошел сертификацию. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«Оценку работе регионального РЦК дала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители Федерального центра компетенций, Минэкономразвития России, руководители РЦК и представители РОИВ Брянской области и республики Крым», — уточнили в министерстве.

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Сертификацию провели в два этапа — дистанционный и очный. Во время первого этапа оценили эффективность проекта «Производительность труда», на очном — качество оказанной РЦК предприятиям — участникам поддержки.

Эксперты посетили такие предприятия. Это компания «Топфуд» из Королева и кабельный завод «ТПД Паритет» из Подольска.

Подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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