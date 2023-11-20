Подмосковье 20 ноября 2023, 18:46 Подмосковный центр ИКТ наградили за помощь в развитии предпринимательства Источник фото: ГКУ МО „МОЦ ИКТ“

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Представителей подведомственного Мингосуправления Московской области центра информационно-коммуникационных технологий наградили за реализацию проектов, направленных на поддержку предпринимателей. Центр активно участвует в проекте «Цифровые технологии Подмосковья».

«В Московской области ведется активная работа по оказанию поддержки высокотехнологичным компаниям и созданию механизмов эффективного диалога бизнеса и государства. Мы очень рады награде и считаем это высокой оценкой нашего вклада в устойчивое развитие IT-отрасли», — прокомментировал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

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Проект «Цифровые технологии Подмосковья» направлен на обеспечение информационно-технологической независимости, а также развитие цифрового суверенитета государства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в цифру еще 30 госуслуг.

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