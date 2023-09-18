Подмосковье 18 сентября 2023, 17:55 Подмосковный центр борьбы со СПИДом начал принимать повторные тесты на ВИЧ Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Жителям Московской области смогут обратиться в региональный центр профилактики и борьбы со СПИДом для повторного теста на ВИЧ. Их принимают в новом здании в Котельниках, сообщили в главном управлении государственного строительного надзора Подмосковья.

Строительство объекта завершили в мае этого года. Он находится в микрорайоне Силикат, 41.

Реклама

Сейчас в Подмосковье живут более 36 тысяч человек с ВИЧ. При этом в регионе на наличие инфекции проверили свыше 2,4 миллиона человек, то есть около 31% населения Московской области.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».