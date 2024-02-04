Подмосковье 04 февраля 2024, 17:47 Подмосковный травматолог Григорьев порекомендовал брать все результаты исследований на прием Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)

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Главный внештатный детский специалист — травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, почему необходимо приносить на прием к специалистам все результаты ранее сделанных исследований. По его словам, это поможет назначить правильное лечение.

Григорьев подчеркнул, что травматолог-ортопед должен быть уверен в точности диагноза. Некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата имеют схожие симптомы, поэтому для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные исследования.

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«Без точных данных о состоянии пациента доктор может выбрать некорректное лечение, а основываясь на результатах исследований, врач может контролировать эффективность лечения. Если лечение не приносит должных результатов, может потребоваться коррекция его тактики», — указал специалист.

Он добавил, что большинство заболеваний можно предотвратить, если своевременно проходить медицинское обследование.

Предоставление медицинской документации травматологу-ортопеду поможет ему получить полную информацию о состоянии здоровья ребенка, поставить точный диагноз и определить степень заболевания или травмы.

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