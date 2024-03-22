Подмосковье 22 марта 2024, 13:25 Подмосковный травматолог Александр Григорьев напомнил о важности детских кресел в автомобилях Unsplash

Читать 360tv в

Подмосковный травматолог Александр Григорьев напоминает родителям, что подходить к перевозке детей следует максимально ответственно. Автокресла могут спасти здоровье ребенка, а иногда и жизнь.

«Взрослые часто не пристегиваются сами, надеясь на авось или считая, что это не имеет значения. Однако они ошибаются. За каждым правилом дорожного движения стоит чья-то жизнь. К сожалению, в своей работе мы часто сталкиваемся с последствиями пренебрежения ПДД», — рассказал Александр Григорьев.

Реклама

По его словам, самые распространенные травмы у детей, попавших в ДТП — черепно-мозговая травма, травмы позвоночника, а также грудной клетки и живота.

Чтобы минимизировать детский травматизм, необходимо правильно применять средства безопасности. Травматолог также призвал родителей не стесняться просить в такси детское кресло для ребенка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Среди ожидаемых объектов здравоохранения в наступившем году — больница с поликлиникой на 450 посещений и стационаром в Хотькове, а также поликлиника на 600 посещений в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».