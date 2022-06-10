Московский областной театр юного зрителя стал лауреатом VI всероссийского фестиваля «Сказочное королевство — 2022» в номинации «Королевская сказка».

Награды театр удостоился за лучший спектакль — «Сказки на всякий случай».

VI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство — 2022» прошел в Севастополе. В нем приняли участие 17 театральных коллективов из 12 регионов России, они представили на фестивале 18 спектаклей.

Фестиваль проходит с 2017 года на базе Севастопольского театра юного зрителя.