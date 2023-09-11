Подмосковье 11 сентября 2023, 10:42 Подмосковный тяжелоатлет по прозвищу Русский Халк установил новый рекорд России Сергей Агаджанян

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Житель Люберец Сергей Агаджанян впервые в истории спорта установил новый рекорд по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием медицинских грелок. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Рекорд зафиксировали на Курортном бульваре Кисловодска в День города. Русский Халк отбуксировал автомобиль весом более двух тонн на возвышенность под углом более 1,5 градуса на расстояние 44,4 метра. Одновременно с этим он надул и порвал четыре медицинские грелки, на что ушло 2,17 минуты. Это сделало задачу максимально сложной.

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Международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира» зафиксировало результат Сергея. Этот рекорд России уже признала Международная федерация World Strongman.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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