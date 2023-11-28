Подмосковье 28 ноября 2023, 13:18 Подмосковный тяжелоатлет по прозвищу Русский Халк попробует установить новый рекорд мира Сергей Агаджанян

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Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян из Люберец готовится представить новое достижение. На этот раз Русский Халк попробует установить неофициальный рекорд по удержанию тяжести.

В Минспорте Подмосковья объяснили, в чем заключается суть рекорда. Русский Халк попытается удерживать в тренажере Смита штангу весом более 200 килограммов и при этом будет надувать медицинские грелки. Такого еще никто в мире не делал прежде.

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Неофициальный рекорд Сергей Агаджанян посвятит Дню героев Отечества. Попытка состоится 8 декабря во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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