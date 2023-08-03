Подмосковье 03 августа 2023, 10:59 Подмосковный тяжелоатлет по прозвищу Русский Халк попробует установить новые рекорды в сентябре Сергей Агаджанян

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Чемпион мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк готовится к новым рекордам. Подробнее рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Тяжелоатлет из Люберец попробует взять новый рекорд по сценическому экстриму — разрушить или сломать не менее семи сковородок и не менее семи медицинских грелок. Задача усложняется лимитом времени в 400 секунд. Достижение планируется зафиксировать 2 сентября, в честь 400-летия Люберец.

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9 сентября в Кисловодске Сергей Агаджанян впервые в истории силовых видов спорта попробует отбуксировать машину весом более двух тонн на возвышенность, надувая в процессе медицинские грелки до разрыва. Спортсмену предстоит крайне тяжелая задача, которую прежде никто не выполнял.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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