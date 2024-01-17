Подмосковье 17 января 2024, 10:44 Подмосковный терапевт Дмитрий Смирнов рассказал о подготовке к крещенским купаниям Пресс-служба губернатора Московской области

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Православные отметят Крещение в ночь с 18 на 19 января. В этот день многие совершают ритуал погружения в ледяную воду. Такие заплывы могут сильно ударить по иммунитету, поэтому важно правильно к ним подготовиться.

По словам терапевта Лобненской больницы Дмитрия Смирнова, важно в день купания не употреблять спиртные напитки, потому что это может нарушить механизм естественной терморегуляции. Также перед погружением следует разогреться: побегать на месте или поприседать. Полезно будет растереть тело, чтобы улучшить кровообращение.

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«Чтобы не допустить серьезного переохлаждения, погружение должно длиться не более 20-30 секунд. Выйдя из воды, купальщик должен обтереться махровым полотенцем, одеться в теплые сухие вещи и зайти в теплое помещение, где тело сможет согреться до нормальной температуры. Рекомендую выпить горячего чая или отвар из ягод, трав, фруктов», — сказал врач.

Отказаться от зимнего купания стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, у кого есть проблемы с давлением или перенесенные инфаркты и инсульты.

«Также в случае острых и хронических воспалительных процессов, гинекологических и ЛОР‑болезней. Особенно опасно погружение в холодную воду пациентам с бронхолегочными заболеваниями, детям до 12 лет, беременным женщинам, кормящим мамам и пожилым людям. Для ослабленного организма такие купания могут привести к инфекциям мочеполовой системы, бронхиту или пневмонии», — добавил медик.

Важно погружаться в воду только в специально оборудованных для этого местах, не забегать в воду и не нырять.

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