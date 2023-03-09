Подмосковье 09 марта 2023, 11:11 Подмосковный текстиль оценили на федеральном уровне

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Компания «Пехорский текстиль» из Люберец расширит производство. Недавно ее посетил зампред правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он осмотрел производство и пообщался с сотрудниками предприятия.

Денис Мантуров отметил внедренные на фабрике программы бережливого производства и экологические проекты компании.

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Как рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, индекс промпроизводства текстиля в январе вырос в Подмосковье на 1,2%. В этой сфере трудятся свыше 30 компаний региона.

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«„Пехорский текстиль“ — одно из них. Под этим брендом компания работает на рынке уже более 20 лет и сегодня рассматривает возможности для расширения производства. Такие инициативы формируют основы для дальнейшего роста текстильной промышленности региона», — сказала она.

Екатерина Зиновьева добавила, что областное правительство оказывает поддержку таким компаниям и находится в активном сотрудничестве с ними. Так, «Пехорский текстиль» несколько раз получил поручительства Гарантийного фонда Подмосковья, а также субсидии на модернизацию оборудования и размещение на маркетплейсах.

«Пехорский текстиль» выпускает мотки, пряжу, наборы для творчества и другую продукцию. Сейчас на предприятии ведут работу по изготовлению товаров премиум-класса, которые обеспечат импортозамещение на российском рынке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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