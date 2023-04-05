Подмосковье 05 апреля 2023, 13:04 Подмосковный технопарк включили в реестр Минпромторга России Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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«Одинцовский технопарк» включили в федеральный реестр Минпромторга России, так как он подтвердил соответствие всем требованиям. Это означает, что площадка обладает высоким уровнем качества промышленной и технологической инфраструктуры.

«Инвесторы также высоко оценили условия работы в „Одинцовском технопарке“: сегодня на площадке в Одинцове работает более десяти резидентов, которые активно развивают свои предприятия. Общее количество специалистов, работающих на территории технопарка, превышает 300 человек», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Общая площадь помещений технопарка в Одинцове составляет почти 23 тысячи квадратных метров. Его резидентами являются компании, задействованные в производстве трансформаторов, разработке и наладке роботизированных линий, мебельного производства и многого другого.

До этого в реестр Минпромторга России вошел технопарк космических технологий имени Циолковского в Королеве, что подтверждает статус Московской области как одного из самых развитых регионов в части качественной промышленной инфраструктуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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