05 апреля 2023, 13:04
Подмосковный технопарк включили в реестр Минпромторга России
«Одинцовский технопарк» включили в федеральный реестр Минпромторга России, так как он подтвердил соответствие всем требованиям. Это означает, что площадка обладает высоким уровнем качества промышленной и технологической инфраструктуры.
«Инвесторы также высоко оценили условия работы в „Одинцовском технопарке“: сегодня на площадке в Одинцове работает более десяти резидентов, которые активно развивают свои предприятия. Общее количество специалистов, работающих на территории технопарка, превышает 300 человек», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
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Общая площадь помещений технопарка в Одинцове составляет почти 23 тысячи квадратных метров. Его резидентами являются компании, задействованные в производстве трансформаторов, разработке и наладке роботизированных линий, мебельного производства и многого другого.
До этого в реестр Минпромторга России вошел технопарк космических технологий имени Циолковского в Королеве, что подтверждает статус Московской области как одного из самых развитых регионов в части качественной промышленной инфраструктуры.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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