Подмосковье 18 июля 2023, 16:07 Подмосковный театр «Русский балет» выступит на гастролях в Санкт-Петербурге в августе Театр "Русский балет"

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Московский областной театр «Русский балет» готовится к выступлениям в Санкт-Петербурге. Спектакли, посвященные 75-летию народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, пройдут с 10 по 20 августа.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что артисты выступят в сопровождении Балтийского симфонического оркестра. На сцене Михайловского театра будут представлены лучшие постановки театра — балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель» в редакции Вячеслава Гордеева. Это создатель и бессменный художественный руководитель «Русского балета».

На гастроли в Санкт-Петербург отправится звездный состав театра. Это заслуженные артисты России Анна Щербакова и Дмитрий Котермин, обладатели гран-при и лауреаты международных конкурсов Сиори Фукуда, Мстислав Арефьев, заслуженные артисты Подмосковья Дарья Дарина, Антон Гейкер и другие таланты.

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