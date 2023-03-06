Подмосковье 06 марта 2023, 16:57 Подмосковный театр «Русский балет» представит пять спектаклей в Крыму в марте

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Московский областной государственный академический театр «Русский балет» покажет жителям Крыма «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Первый исполнительский состав театра представит постановку пять раз.

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Спектакли запланировали на 7 марта в 19:00 во Дворце культуры рыбаков в Севастополе и 8 марта в 19:00 в Музыкальном театре в Симферополе. Также труппа выступит 9 марта в 19:00 в доме культуры «Корабел» в Керчи, 11 марта в театре имени Антона Чехова в Ялте и 12 марта в 18:00 в театре имени Александра Пушкина в Евпатории.

Гастроли подмосковных артистов в Крыму проводятся в рамках 75-летнего юбилея художественного руководителя театра Вячеслава Гордеева.

Балет «Лебединое озеро» в его редакции совместил в себе старомосковские версии спектакля от Мариуса Петипа, Льва Иванова и Александра Горского. Его премьера состоялась в 1991 году на сцене Кремлевского дворца.

В январе этого года «Русский балет» привозил крымчанам балет «Щелкунчик» Петра Чайковского. С 2014 года подмосковные артисты регулярно гастролируют по городам Крыма.

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