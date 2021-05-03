Подмосковный сыровар предложил замену отмененному «Октоберфесту»

Фермер Олег Сирота назвал отмену «Октоберфеста» в Германии отличным поводом для импортозамещения. Он напомнил про ежегодный фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который проходит в Истре.

Об этом Сирота рассказал «360».

«В Германии немцы отменили „Октоберфест“. Что это означает? Это означает, что у нас есть замечательная возможность его импортозаместить. А именно — мы можем предложить миру наш замечательный сырный истринский фестиваль, он называется „Сыр. Пир. Мир“», — отметил сыровар.

Сирота уточнил, что на фестивале будет не только сыр. В 2021 году туда приедут 30 виноделен и порядка 50 пивоварен. Кроме того, там будет огромное количество разных сортов медовухи, сидра и кваса.

«У нас свой „Октоберфест“ будет, еще почище, чем их! А уж если они свой запрещают, наш может вырасти. Уже в прошлом году он превысил 182 тысячи человек. Так что до „Октоберфеста“ нам еще раз в пять надо вырасти, и мы его сделаем», — подчеркнул Сирота.

Он призвал людей, которых опечалила отмена немецкого фестиваля, не расстраиваться и приезжать в августе в Истру на «Сыр. Пир. Мир».

Об отмене «Октоберфеста» стало известно 3 мая. Власти Германии приняли такое решение из-за ситуации с коронавирусом в стране и мире. Это уже второй раз, когда пандемия мешает проведению крупнейшего фестиваля — в прошлом году его также отменили из-за коронавируса.