Подмосковный сыровар откроет новую ферму в Сергиевом Посаде

Подмосковный сыровар Вячеслав Ковтун решил расширить свое производство. Спрос на сыры растет, скоро производить лакомство будут не только в Королеве, но и в Сергиевом Посаде.

Кроме сыроварни на новой ферме Вячеслава Ковтуна появится кафе с панорамным видом и магазин деликатесов.

В прошлом Вячеслав был строителем, но потом понял, что его призвание — производство сыра. И вот, он строит уже вторую ферму.

«Она будет за стеклом. Желающие смогут посмотреть за процессом приготовления сыров. Дальше, в другой зоне, будет камера созревания сыров», — рассказал о ходе строительства фермер.

Закончить строительство сыровар планирует где-то через год. И пока ферма только строится, в сыроварне в Королеве уже кипит работа. Эта ферма — бизнес семейный. За стеклом буррату и моцареллу замешивает Эльвира, жена Вячеслава и главный технолог. Помогает ей старший сын Денис. Он участвует в производстве и помогает за прилавком.

«Помощь семьи дает мне возможность как раз заниматься строительством той фермы, откуда мы приехали, в Сергиевом Посаде», — отметил сыровар.

Стройка, документы, молочная ферма и сыроварня — так насыщенно у Вячеслава проходит каждый день и большую его часть он проводит за рулем. Бизнесмен и многодетный отец Вячеслав Ковтун поделился секретом своего тайм-менеджмента. Чтобы все успевать, надо грамотно планировать расписание.

Утром перед поездкой он все грузит в автомобиль, чтобы не возвращаться. Фермер выбрал машину, которая одновременно подходит и для бизнеса, и для семьи: это новый Opel Combo Life. Среди преимуществ: наличие систем помощи при вождении, навигационной системы на базе Android с экраном семь дюймов и технологией интеллектуального привода IntelliGrip. Она повышает комфорт автомобиля, делая его идеальным для семейных вылазок в выходные или путешествий на дальние расстояния.

Немецкие корни бренда Opel отвечают за надежность в ежедневной эксплуатации, а пакет адаптации для России создаст дополнительный комфорт в поездках. По словам Вячеслава, автомобиль идеально подходит не только для жизни, но и для бизнеса.

А самый главный его секрет — всегда находить время для общения с семьей вне работы.