Подмосковье 19 апреля 2023, 16:55 Подмосковный сыровар Олег Сирота назвал основные задачи в развитии сельского хозяйства

Читать 360tv в

Захватывающие годы развития сельского хозяйства ожидают Россию — в этом не сомневается гость программы «Область перемен» Олег Сирота. Подмосковный сыровар назвал основные тренды отрасли и анонсировал летний фестиваль. Другие участники эфира рассказали о первых итогах работы туристического кластера «Гжель — открытый код» и дне открытых дверей в колледже «Подмосковье».

Агротуризм и экспорт

Сыровар из Истры Олег Сирота вновь вошел в состав Общественной палаты России. В предыдущем созыве фермер получил ценный опыт, который направил на улучшение сельского хозяйства в Подмосковье.

Реклама

«Для меня это большая честь. Я чувствую большую ответственность, предстоит многое сделать. Нас ждут захватывающие годы развития сельского хозяйства в стране и хочется быть к этому причастным, помочь этому паровозу разогнаться», — сказал сыровар о своем переизбрании.

Среди главных задач развития сельских территорий Подмосковья Сирота называет развитие экспорта и агротуризма. Многие фермеры и сам Олег сейчас активно строят гостевые домики, организуют ярмарки, чтобы привлечь туристов. Например, подмосковный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» привлекает под Истру десятки тысяч человек. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что с каждым разом количество участников мероприятия растет и фермеры все активнее используют эту возможность для развития. По словам Олега Сироты, традиция продолжится и этим летом.

Возможности для будущего

День открытых дверей проведут в колледже «Подмосковье» 22 апреля. Школьники и их родители смогут познакомиться с выбором профессий, пообщаться с преподавателями и оценить материально-техническую базу учебного заведения.

«Программа дня очень разнообразная и нацелена на то, чтобы каждый посетитель вышел от нас с уверенностью в том, на кого он пойдет учиться», — говорит директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

Колледж участвует в федеральном проекте «Билет в будущее» и программе «Профессионалитет». Студентам помогают с дальнейшим трудоустройством и после обучения многие из них становятся сотрудниками крупных подмосковных предприятий.

Первые результаты

Туристический кластер «Гжель — открытый код» уже два месяца принимает гостей.

«По итогам этого периода мы сделали анкетирование, попросили обратную связь от наших гостей. С учетом этой информации проводим корректировку программы приема. У нас очень хорошие отзывы, мы выглядим стильно и современно. Планы у нас большие», — рассказала генеральный директор кластера «Гжель — открытый код» Елена Королева.

Этим летом в Подмосковье ожидается большой поток туристов, и такие новые пространства, как в Гжели, способны изменить жизнь провинциальных городов. Это напрямую влияет на инвестиционную привлекательность и экономику, а для жителей создает возможности и рабочие места.