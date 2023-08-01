Подмосковье 01 августа 2023, 18:00 Подмосковный студент занял 2-е место на всероссийском конкурсе мастеров газовой отрасли Минэнерго МО

Читать 360tv в

Студент из Щелкова вошел в топ-3 отборочного этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы» в сфере энергетики, участниками которого стали представители 12 регионов России. Он занял второе место в компетенции «Монтаж и эксплуатация газового оборудования».

В Министерстве энергетики Подмосковья рассказали, что конкурс прошел на базе Московского колледжа архитектуры и строительства № 7. Компетенция, разработанная специалистами компании «Мособлгаз», представлена на всероссийском чемпионате «Профессионалы» с 2022 года.

Свои навыки по монтажу и обслуживанию газового оборудования продемонстрировали студенты профильных колледжей из 12 регионов России. В Москву приехали будущие специалисты из Ульяновска, Казани, Краснодара, Перми и других городов. Подмосковье представил Владислав Дьяченко из Щелковского колледжа № 6. Парень отлично выступил и занял твердое второе место, уступив лишь участнику из Москвы. Замкнул тройку лидеров житель Ростовской области.

Эксперты чемпионата оценивали скорость и качество выполнения профессиональных задач. Студентам нужно было сперва подтвердить свои теоретические знания, а затем применить их на практике. Например, нужно было выполнить монтаж систем газораспределения и их последующее техобслуживание, а также продемонстрировать умение работать с инструментами.

Ранее чемпионат «Профессионалы» провели по компетенции «Сантехника и отопление». Студент из Павловского Посада Сергей Белоконь вошел в тройку лучших участников.

Строительство школы в микрорайоне Финском в Щелкове вышло на финишную прямую — ее откроют к сентябрю. Она долгожданная в этом жилом квартале, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.