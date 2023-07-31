Подмосковье 31 июля 2023, 18:00 Подмосковный студент вошел в топ-3 на отборочном этапе всероссийского чемпионата по профилю «Сантехника» Министерство образования Московской области

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Конкурс мастерства в рамках Всероссийского чемпионата «Профессионалы-2023» по компетенции «Сантехника и отопление» прошел в Королеве. Студент из Павловского Посада вошел в тройку лучших участников. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Студент Павлово-Посадского техникума Сергей Белоконь занял третье место по компетенции «Сантехника и отопление». Его наставником выступил преподаватель Сергей Перфилов.

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«Для меня чемпионат — это уникальная возможность совершенствования собственных профессиональных навыков, которые я мог бы использовать в будущем», — говорит Сергей Белоконь.

Теперь ему предстоит показать себя в следующем туре всероссийского конкурса «Профессионалы».

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