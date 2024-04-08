Подмосковье 08 апреля 2024, 11:01 Подмосковный студент Владимир Дулов стал лучшим слесарем на областной премии профессионалов Министерство образования МО

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Первокурсник Павлово-Посадского техникума Владимир Дулов и его преподаватель Александр Орехов представили учебное заведение на Всероссийской межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства — 2023. По итогам конкурса студент занял первое место среди слесарей.

Премия состоялась на базе техникума имени Королева и собрало ведущих специалистов отрасли. В Министерстве образования Московской области отметили, что заслуженное признание студента и его наставника является ярким примером успешного сотрудничества между обучающимися и преподавателями техникума.

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