Подмосковье 14 июля 2023, 14:06 Подмосковный студент представляет регион на отборочном этапе чемпионата «Профессионалы» в Красноярском крае Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Отборочный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет в Красноярском крае. Подмосковье представят студент Раменского дорожно-строительного техникума Степан Лаптев и эксперт-наставник Светлана Азанова.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, Степан Лаптев будет соревноваться в компетенции «Управление бульдозером». Всего в ней было два потока и 14 участников, которые показали свои навыки.

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«В течение недели участники демонстрировали мастерство по шести модулям: техническое обслуживание бульдозера; грунтовые работы, техническое обслуживание гидравлики, скоростное маневрирование и заезд на трал, перемещение колес и ситуационные задачи. С нетерпением ждём результатов соревнований», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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