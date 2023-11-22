Подмосковье 22 ноября 2023, 14:06 Подмосковный студент Никита Мылкин победил на чемпионате высокотехнологичных профессий Министерство образования Московской области

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Студент Раменского колледжа Никита Мылкин победил на чемпионате «Хайтек-2023» в составе команды государственной корпорации «Роскосмос». Молодой человек обучается по специальности «Мехатроника и мобильная робототехника».

«Никита Мылкин — образец молодого таланта, ученик, который проявляет исключительную преданность своему предмету и отличную способность к обучению», — отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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Компетенция «Мехатроника» требует глубоких знаний и практического опыта в таких областях, как: механика, электроника и программирование.

Участие в составе команды госкорпорации подтверждает выдающиеся способности и потенциал студента. Сотрудничество с профессионалами в индустрии мехатроники и космической технологии, а также участие в настоящих проектах и задачах, открывает перед Никитой уникальные возможности для профессионального развития.

Наставником подмосковного студента стал руководитель Регионального центра компетенций Владислав Гудков.

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