22 ноября 2023, 14:06
Подмосковный студент Никита Мылкин победил на чемпионате высокотехнологичных профессий
Студент Раменского колледжа Никита Мылкин победил на чемпионате «Хайтек-2023» в составе команды государственной корпорации «Роскосмос». Молодой человек обучается по специальности «Мехатроника и мобильная робототехника».
«Никита Мылкин — образец молодого таланта, ученик, который проявляет исключительную преданность своему предмету и отличную способность к обучению», — отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
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Компетенция «Мехатроника» требует глубоких знаний и практического опыта в таких областях, как: механика, электроника и программирование.
Участие в составе команды госкорпорации подтверждает выдающиеся способности и потенциал студента. Сотрудничество с профессионалами в индустрии мехатроники и космической технологии, а также участие в настоящих проектах и задачах, открывает перед Никитой уникальные возможности для профессионального развития.
Наставником подмосковного студента стал руководитель Регионального центра компетенций Владислав Гудков.
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Раменское
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