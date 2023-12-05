Подмосковье 05 декабря 2023, 12:43 Подмосковный стройнадзор провел лекцию для студентов МГСУ Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья рассказал студентам Московского Государственного Строительного Университета о контрольно-надзорных мероприятиях. На лекции им рассказали об обновленных практиках в работе ведомства и возможных правонарушениях.

Предмет «Государственный строительный надзор и правонарушения в области контрольной деятельности» вошел в учебную программу по инициативе главы ведомства Артура Гарибяна несколько лет назад. С тех пор встречи со студентами стали регулярными — на них обсуждаются нововведения и вопросы об основных направлениях деятельности надзорного органа.

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На лекции студентам показали современную работу ведомства, которая часто проходит в сотрудничестве с МособлстройЦнил. В рамках визитов на объекты проверяют качество стройматериалов, выполняемых работ и многое другое.

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