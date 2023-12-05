Подмосковье 05 декабря 2023, 14:26 Подмосковный стройнадзор проведет лекцию для студентов на форуме молодых специалистов Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья представит испытательную лабораторию на форуме «Молодой специалист — строитель будущего». Он пройдет в выставочном центре «Патриот» в Одинцове.

Специалисты ведомства расскажут студентам об обязанностях инспекторов, которые контролируют долевое строительство, а также о возможности пройти практику и получить работу в контрольном органе.

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Кроме того, специалисты МособлстройЦнил покажут участникам встречи современное оборудование собственной испытательной лаборатории, при помощи которого оценивают качество материалов.

Для студентов пройдет круглые столы, ярмарка вакансий и экскурсии, а для школьников проведут мастер-классы и профориентационные игры.

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