Подмосковье 05 апреля 2024, 19:02 Подмосковный стенд «Ученые будущего» на ВДНХ посетили более 3 тысяч человек Министерство социального развития Подмосковья

Читать 360tv в

Подмосковье представило стенд «Ученые будущего» на Фестивале профессий в рамках Международной выставки-форума «Россия. В мероприятии приняли участие представители передовых производств и образовательных учреждений региона.

Как пояснили в Министерстве социального развития Подмосковья, стенд Московской области собрал свыше трех тысяч участников. Главная идея программы — показать преемственность поколений ученых в стране

Реклама

Доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии Андрей Салько рассказал о созданной в СССР системе разделения космических аппаратов в заданное время с заданной эффективностью, которая будет использоваться на космической орбите еще много десятилетий, так как является безальтернативной.

Молодой ученый, победитель проекта Лидеры России — 2024 Михаил Ванюшин рассказал о возможностях развития для людей, увлеченных наукой.

На Фестивале прозвучали интересные доклады, а также прошли практикумы, мастер-классы и демонстрации физических экспериментов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».