Подмосковье 29 июня 2023, 15:29 Подмосковный спортсмен завоевал золото на всероссийских соревнованиях по гольфу Фото - Наталья Леонова

Читать 360tv в

Спортсмен из Московской области Давид Нагиев завоевал золото в первом этапе Кубка Ассоциации гольфа России. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Нагиев является действующим чемпионом России. Он тренируется в центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

Реклама

Подмосковный гольфист стал единственным, кто захватил лидерство с первого раунда и не потерял ни одного удара. Его результат составил минус восемь баллов по итогам двух дней турнира.

За победу боролись 48 гольфистов из семи регионов России. Первый этап Кубка прошел в Казани с 26 по 28 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для местных жителей открыли 417 школьных стадионов, где можно позаниматься спортом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».