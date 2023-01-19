Подмосковье 19 января 2023, 23:33 Подмосковный спортсмен завоевал серебро на всероссийских соревнованиях по сноуборду

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Воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Истина» Станислав Керженцев занял второе место на всероссийских соревнованиях по сноуборду в дисциплине «Параллельный слалом-гигант». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

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Спортсмен также является представителем центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, уточнили в пресс-службе.

Пресс-служба Минспорта Московской области

Соревнования по сноуборду прошли с 17 по 19 января на базе горнолыжного комплекса «Райдер» в Миассе Челябинской области. Их участниками стали представители 13 регионов РФ.

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