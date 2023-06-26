Подмосковье 26 июня 2023, 14:19 Подмосковный спортсмен завоевал серебро на первенстве России по современному пятиборью Фото Евгения Абрамова

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Григорий Докучаев из Московской области получил серебряную медаль на юниорском первенстве России по современному пятиборью в личном зачете. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Спортсмен тренируется в Центре подготовки по олимпийским видам спорта и училище олимпийского резерва № 3. Он набрал 1491,3 балла. Первое место занял житель Самарской области.

Участники турнира состязались в плавании, фехтовании, конкуре и лазер-ране.

Соревнования прошли в Москве с 18 по 26 июня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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