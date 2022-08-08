Подмосковный спортсмен завоевал бронзу на третьем этапе Кубка России по ралли-рейдам

Кубок России по ралли-рейдам подошел к своей середине. Третий этап Баха под названием «Денис Давыдов» состоялся с 5 по 7 августа в Ульяновской области, хотя сначала должен был пройти в городе Иваново. 5 августа прошли официальные тренировки, а сама гонка — днем 6 числа этого месяца. Как решили судьи, участники выходили на старт в соответствии с результатами прошлых этапов.

Даже тот факт, что достаточно неожиданно трассу решили сменить, не помешал подняться на пьедестал почета спортсмену из Подмосковья. Антон Мельников завоевал бронзовую медаль ралли.

Участникам предстояло преодолеть сразу 340 километров по бездорожью. Именно в Ульяновской области есть большое количество малозаметных дорожек, а также навигационных ловушек. Как рассказал сам Антон Мельников, было очень жарко и пыльно во время соревнований, но даже несмотря на это, он получил огромное удовольствие от того, как проходила гонка.

Впереди у него еще три этапа Кубка России. Они пройдут на территории Владимирской, Тульской и Астраханской областей.