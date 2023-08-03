Подмосковье 03 августа 2023, 11:51 Подмосковный спортсмен занял 2-е место на международном турнире по гребному слалому Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

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Игорь Михайлов из Подмосковья показал второе время на международном турнире по гребному слалому «Кубок сильнейших». Подробнее рассказали в Минспорте Московской области.

Спортсмен выступал в составе сборной России и показал второй результат соревнований в дисциплине «каноэ-одиночка», уступив лишь участнику из Свердловской области.

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Игорь Михайлов представляет Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и Спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта.

​Международный турнир по гребному слалому «Кубок сильнейших» проходил с 24 по 31 июля в поселке Ярбалык Республики Алтай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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