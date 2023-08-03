03 августа 2023, 11:51
Подмосковный спортсмен занял 2-е место на международном турнире по гребному слалому
Игорь Михайлов из Подмосковья показал второе время на международном турнире по гребному слалому «Кубок сильнейших». Подробнее рассказали в Минспорте Московской области.
Спортсмен выступал в составе сборной России и показал второй результат соревнований в дисциплине «каноэ-одиночка», уступив лишь участнику из Свердловской области.
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Игорь Михайлов представляет Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и Спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта.
Международный турнир по гребному слалому «Кубок сильнейших» проходил с 24 по 31 июля в поселке Ярбалык Республики Алтай.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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