Подмосковье 18 января 2023, 14:05 Подмосковный спортсмен взял серебро на всероссийском турнире по лыжному фристайлу

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Спортсмен из Подмосковья Артем Бажин взял серебро на всероссийских соревнованиях по лыжному фристайлу. Турнир проходил с 15 по 18 января в городе Чусовом в Пермском крае.

Подмосковный фристайлист выступает в категории «юниоры». Молодой человек занял второе место турнира в дисциплине «ски-кросс».

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Артем является воспитанником школы олимпийского резерва «Истина», а также центра спортивной подготовки Московской области.

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Ранее спортсмены из Подмосковья завоевали шесть медалей на соревнованиях по лыжному фристайлу в Перми. Фристайлисты привезли домой три золотые, серебряную и две бронзовые медали.

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